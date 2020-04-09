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Zeynep Nine, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bin TL bağışladı

Adana'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı mağduriyet yaşayan dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 69 yaşındaki Zeynep Nine'de destek verdi.

09.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:47
Zeynep Nine, Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bin TL bağışladı
Adana 'da korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı mağduriyet yaşayan dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 69 yaşındaki Zeynep Nine'de destek verdi. Zeynep Nine, kampanyaya bin TL yardımda bulundu.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı mağduriyet yaşayan dar gelirli vatandaşlara destek sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 30 Mart tarihinde "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası başlatılmıştı.

Yoğun ilgi gören kampanyaya bir destek de 69 yaşındaki Zeynep Merter 'den geldi. Yaşı dolayısıyla sokağa çıkması kısıtlanan Zeynep Nine, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kampanyaya bin TL'lik bağış yapmak istediğini söyledi. İkametgahında Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilen Zeynep Nine'nin isteği yerine getirilerek dekontu kendisine teslim edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Vali Demirtaş, öncelikle Zeynep Merter'e anlamlı davranışı için teşekkür ettiğini dile getirdi. Bu davranışının imkanı olan tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ettiğini belirten Vali Demirtaş, "Bizler zor günleri el ele vererek aşmayı gelenek haline getirmiş, birlik ve beraberliğin simgesi olmuş kadim bir milletin mensuplarıyız. Bizler komşusu açken kendisi tok yatamayan bir ümmetin temsilcileriyiz. Tarihimiz boyunca başımıza gelen türlü badireleri dayanışma ruhumuz ile aşmayı bildik. Bu dayanışma ruhu, bizim en büyük gücümüzdür" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle de zor günlerin yaşandığı bu dönemi sahip olduğumuz bu manevi güç sayesinde en kısa sürede atlatacağımızı ifade eden Vali Demirtaş, "Devletimiz hem salgının yayılmasını engelleyerek toplum sağlığını korumak hem de alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiren dar gelirli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Devletimiz tüm kurumlarıyla iş birliği içinde yardım çalışmalarını sürdürürken bu süreçte hayırsever insanlarımızdan da büyük destek görüyor. Az çok demeden Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek olan herkese teşekkür ediyorum. İmkanı olan vatandaşlarımızı da bu dayanışmanın bir parçası olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Merter, Adana, Güncel
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