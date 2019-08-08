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Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı.

08.08.2019 23:02 Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcu Zeynep Nur Sarıçiçek bronz madalya kazandı.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve yaklaşık 60 ülkeden 550 civarında sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde kızlar 41 ve 47 ile erkekler 33, 37 ve 53 kiloda müsabakalar yapıldı. Türkiye'yi ikinci gün 5 sporcu temsil ederken, kızlar 41 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, dünya 3'üncüsü oldu. Şampiyonanın ilk gününde de 1 bronz madalya kazanan Türkiye, madalya sayısını 2'ye çıkardı.
Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 41 ve 45 ile kızlar 44, 55 ve 59 kiloda müsabakalar yapılırken, 5 Türk tekvandocu tatamiye çıkacak.



Zeynep Nur, Spor

Kaynak: DHA

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