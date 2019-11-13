Haberler » Güncel » Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu - Haber

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

MUĞLA'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslaner'in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.

13.11.2019 02:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 02:07Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

MUĞLA'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Zeynep Helin Aslaner'in (19) ailesi tarafından bağışlanan organları, 3 hasta için umut oldu.

Kaza, geçen Cuma günü saat 21.00 sıralarında 'nın Kemaliye mahallesinde meydana geldi. Ortaca'dan Kemaliye istikametine seyreden M.H.E. yönetimindeki 48 Z 2597 plakalı otomobil, elektrik bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Helin Aslaner'e çarptı. Ağır yaralanan Aslaner, önce Fethiye Devlet Hastanesi'ne ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç kızın pazartesi günü beyin ölümü gerçekleşti.

Doktorların görüştüğü Aslaner'in ailesi, kızlarının organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. İstanbul'dan dün gelen ekipler tarafından Aslaner'in uygun bulunan organlarından 2 böbreği ve karaciğeri alındı. Hastanenin pistine inen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'na bağlı helikopterle organlar, Milas-Bodrum Havalimanı'na, buradan da Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla İstanbul'a gönderildi.

Öte yandan otomobil sürücüsü M.H.E., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Ortaca, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:32 Bolivya'da geçici devlet başkanı belli oldu
02:08 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü - 2
02:08 Akaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
02:07 Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu
02:05 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
00:46 Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
23:55 Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
23:28 Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 02:36:40