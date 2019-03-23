Zeynep Sıla Ay'dan Bronz Madalya

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 22-24 Mart tarihlerinde Bursa
'da devam etmekte olan Taekwondo Gençler Grup Yarışmalarının birinci gününde TOGA Spor Kulübü Sporcusu Zeynep Sıla
Ay 52 kg'da üçüncü oldu.
Bronz Madalya kazanan sporcunun okulu Çaycuma
Şehit Aydın
Berber Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'ni Eskişehir
'de yapılacak Türkiye
Finallerine taşıdı. Toga Spor Kulübü Başkanı ve Taekwondo Antrenörü Kadir Bölükçü, "Okuluna ve Çaycuma'ya hayırlı olsun. Devamı Eskişehir'de inşallah. Bize destek olan Zonguldak
Cihan Iletişime teşekkür ederim" dedi. - ZONGULDAK
Spor
Kaynak: İHA