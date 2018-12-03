Zeynep Talu Ve Barbaros Unutulmaz "TALU Şarkıları" İle 7 Aralık'Ta Dada Salon'da

Türk pop müziğinde hit olmuş yüzlerce şarkının sözlerine imza atan Zeynep Talu, farklı dillerde ve türlerdeki geniş repertuvarıyla canlı müzik sahnesinin aranan solistlerinden Barbaros ile bir araya geliyor ve "Talu Şarkıları" projesini Okan Bayülgen'in İstanbul'a kazandırdığı yeni gösteri mekanı Dada Salon Kabarett sahnesine taşıyor.

Bugüne kadar şarkı sözü yazarı kimliği ile tanıdığımız Zeynep Talu, bu kez mikrofonu eline alıyor ve izleyicileri 70'lerden günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa çıkarıyor. Türk pop müziğinin efsane söz yazarı, annesi Çiğdem Talu'dan aldığı müzikal mirası başarıyla taşıyan Zeynep Talu, müzikseverlerin yıllardır severek dinlediği ve ezbere bildiği şarkıları Barbaros ile birlikte yepyeni bir formatta seslendiriyor.

"İçimdeki Fırtına" dan "Yerine Sevemem"e, "Sevdik Sevdalandık"tan "Bir De Bana Sor"a herkesin kişisel tarihinde yer etmiş şarkıları Şef Firuz İsmailov yönetimindeki büyük orkestra eşliğinde seslendiren Zeynep Talu ve Barbaros, bu iz bırakan şarkıların bilinmeyen öykülerini de izleyicilerle paylaşıyor.

Zeynep Talu ve Barbaros, kreatif direktörlüğünü ünlü tasarımcı Siren Ertan Kayalar'ın üstlendiği "Talu Şarkıları" projesinin ilk single çalışması "Sevdik Sevdalandık"ı da çok yakın zamanda dinleyicilere sunmaya hazırlanıyor.

Zeynep Talu'nun "bir kadının kimi zaman gerçek, kimi zaman hayal, kimi zaman yakınındaki, kimi zaman uzaktaki aşkına yazdığı mektuplar gibi…" sözleriyle anlattığı bu duygu dolu şarkıları Dada Salon Kabarett'in büyüleyici atmosferinde, geceye özel olarak hazırlanmış menüsü ile canlı dinlemek isterseniz 7 Aralık 2018 Cuma akşamını ajandanıza not etmeyi unutmayın. Biletler Biletix'te.