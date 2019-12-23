Zeynep ve Mehdi buluşuyor!

Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan "Doğduğun Ev Kaderindir", insanlığın en büyük ve derin sorgulamalarından biri olan "İnsan kaderini değiştirebilir mi?" sorusunun cevabını arıyor.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

"Mahallemizin velinimeti: Mehdi"

Annesinin yanına doğduğu eve geri dönen Zeynep, hiç beklemediği bir teklif ile karşılaşır. Annesi, Zeynep'in Mehdi ile evlenmesini teklif eder. Bu teklif, bambaşka bir hayatı olan Zeynep'i zor durumda bırakacaktır. Ancak kader, Zeynep ve Mehdi'yi karşılaştırmakta gecikmez.