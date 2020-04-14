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Zeynep Yaren'in "muhabbet kuşu" talebini belediye başkanı yerine getirdi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evde kalan Zeynep Yaren Yaşar'ın muhabbet kuşu talebini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yerine getirdi.

14.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:32
Kocaeli 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altındakilere sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evde kalan Zeynep Yaren Yaşar'ın muhabbet kuşu talebini, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yerine getirdi.
Gebze'de yaşayan Zeynep Yaren, sosyal medya üzerinden Büyükgöz'e ulaşarak evde beslemek için kuş istedi.
Tedbirler kapsamında sokağa çıkamayan ve zaman zaman evde sıkıldığını belirten Zeynep Yaren'in talebini yerine getiren Büyükgöz, muhabbet kuşunu Yaşar ailesinin İstasyon Mahallesi'ndeki evine götürdü.
Sürpriz karşısında sevinen Zeynep Yaren, Büyükgöz'e teşekkür etti.
Büyükgöz, yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirlerine uyan Zeynep Yaren ve tüm çocuk ile gençlere teşekkür ederek, "Devlet, millet kenetlenerek alınan tüm tedbirlerle koronavirüs musibetinden en kısa zamanda inşallah kurtulacağız. O zaman evlatlarımız gönüllerince parklarda, bahçelerde arkadaşlarıyla oynayabilecek." ifadelerini kullandı. Zeynep Yaren’in ’muhabbet kuşu’ talebini belediye başkanı yerine getirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Zeynep Yaren, Kocaeli, Gebze, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Zeynep Yaren'in 'muhabbet kuşu' talebini belediye başkanı yerine getirdi - Haberler

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