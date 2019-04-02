Zeynep Yeşil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BAYBURT AYDINTEPE belediye başkan adayı olan Zeynep Yeşil isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BAYBURT AYDINTEPE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Zeynep Yeşil isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BAYBURT AYDINTEPE adayı Zeynep Yeşil kimdir? BTP BAYBURT AYDINTEPE adayı Zeynep Yeşil yüzde kaç oy aldı?

Zeynep Yeşil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BAYBURT AYDINTEPE belediye başkan adayı olarak gösterilen Zeynep Yeşil AYDINTEPE ilçesinde % 0,05 oranında oy almıştır. AYDINTEPE ilçesinde % 0,05 oranında oy olan Zeynep Yeşil adlı BTP adayı toplamda 1 adet oy sayısına ulaştı.

BAYBURT AYDINTEPE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.