TKP İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Zeynep Yıldız Koç Savaş Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Yıldız Koç kimdir?

YILDIZ KOÇ KİMDİR?

Başkan adayı, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra Çalışma Ekonomisi alanında yüksek lisansa devam etti.

SOL GAZETESİNDE EDİTÖRLÜK YAPTI

Çeşitli sendikalarda uzman olarak çalışan Yıldız Koç Savaş, günlük soL gazetesinde emek ve ekonomi sayfası editörlüğü yaptı. 2006 yılından bu yana üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi'nde Emek Merkezi çalışmalarında aktif yer aldı. Halen tekstil sektöründe sosyal uygunluk denetçisi olarak çalışıyor. Yıldız Koç, evli ve bir çocuk sahibidir.