Zeynep Yılmaz Acun-Şeyma Haberlerine İsyan Etti: Yoruldum

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı haberlerine isyan etti.

"ACUN ÇOCUKLARIMIN BABASIDIR"

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, "Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, sosyal medyada gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmadan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. Gündemde ki konularla ilgili hiç bir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim." dedi.