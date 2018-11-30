30 Kasım 2018, 17:28
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Zeynep Yılmaz, Acun-Şeyma Haberlerine İsyan Etti: Yoruldum

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı haberlerine isyan ederek, "Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden yoruldum." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı haberlerine isyan etti.

"ACUN ÇOCUKLARIMIN BABASIDIR"

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, "Sustuğum halde söylediğim iddia edilen hayali cümlelerden, bana atıf yapılan haberlerden, sosyal medyada gerek işimle gerekse güncel yaşamımla alakalı bir gönderme aranmasından, her insan gibi mutluysam gülmemden, üzgünsem somurtmadan anlamlar çıkarılmasından yoruldum. Gündemde ki konularla ilgili hiç bir açıklama yapmadım, yorumda bulunmadım ve bulunmayacağım. Acun çocuklarımın babasıdır. Onun mutlu olması kızlarımız için önemlidir. Başka da söyleyeceğim bir şey yoktur. Herkesin buna saygı duyması ve anlayışlı olmasını rica ederim." dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 17:28



YORUMLAR (6)
SEDAT: görünen oki zeynep hn asil biri bu acun beyi anlamak mümkün değil bukadar asil bir bayandan ayrıl git bukadar görgüsüz biriyle evlen insanın bir bayan tarzı olur bukadarda iki uç kişiyle evlenen biri ne istediğini bilmiyordur bu arada şeyma hn dan ayrılıp zeynep hn la evlenseydi ozaman olurdu kötüyü görüp iyiyi bulmak tamam ama burada tam tersi o yüzden acun bey oldukça istikrarsız davranışta
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DÜRBÜNLÜ: sana o kadar nafaka vermese bakalım yine aynı cümleleri kurarmıydın acun hakkında zeynep hanım yedik mi?hayır tabiki. . .
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SEDEF: Ah Acun sen böyle bir eş bulamazsin keşke ayrilmasaydiniz
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GEREK YOK: seni seviyoruz zeynooo!!!!!
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