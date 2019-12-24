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Şeyma Subaşı'nın 'Yuva yıktın mı?' sorusuna verdiği yanıta Zeynep Yılmaz'dan imalı gönderme

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, katıldığı bir programda "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla gündem olan Şeyma Subaşı'na, Dostoyevski'nin Budala kitabından bir alıntıyı paylaşarak imalı bir göndermede bulundu.

24.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:43

Son günlerde yaptığı açıklamalarda dikkat çeken Şeyma Subaşı, Ali Eyüboğlu ve İlker Buharalı'nın sunduğu Noteri programında, hakkında merak edilenleri açıkladı. Merak edilen tüm soruları açık yüreklilikle cevaplayan Subaşı, yıllardır gündemden düşmeyen "Yuva yıktı mı" sorusuna da verdiği cevapla dikkat çekti.

"ÇOK SAĞLAM BİR YUVA YA O"

Programda "Şeyma-Acun ilişkisi başladığında evlilik bitmiş miydi?" sorusu üzerine Subaşı, "Kimse kimsenin yuvasını yıkamaz arkadaşlar. Geçin ne olursun. Çok sağlam bir yuva ya o" diyerek cevap verdi. Sunucunun "Seninkini birisi yıktı mı?" sorusu karşısında ise Subaşı "Hayır kimse yıkamaz" sözleriyle evliliğinin bitmesinde üçüncü kişi olmadığını vurguladı.

ZEYNEP YILMAZ'DAN İMALI PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'nın açıklamaları sonrası imalı bir göndermede bulundu. Zeynep Yılmaz, Instagram hesabının hikayeler kısmından Dostoyevski'nin Budala kitabından, "Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı; duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir" alıntısını paylaşarak Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.

Şeyma Subaşı, "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttıŞeyma Subaşı, "Yuva yıktın mı?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı

Şeyma Subaşı'nın 'Yuva yıktın mı?' sorusuna verdiği yanıta Zeynep Yılmaz'dan imalı gönderme

Ali Eyüboğlu, Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


HABER YORUMLARI (9)
KORKULUR: Nasild hazirda parali sevgililer sudiarabistan a bile bedava
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YESSSSSSSS: Bu devir sıradan insanın en parlak zamanı; duygusuzluğun, bilgisizliğin, tembelliğin, yeteneksizliğin, hazıra konmak isteyen bir kuşağın devridir. . . . . . TAM İSABETTTTTTTTTTTT
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IMAN: Bize vaaz verecek haci hoca lazim
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AZRAELS: Cuk oturmuş
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BALGIBI: Bal gibide yiktin
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BALCI MEMO: BAL BAL MİS MİS
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?: HELAL SANA ASİL KADIN. DAHA GÜZEL Bİ CEVAP OLAMAZDI ŞEYMAYA
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VATANDAS: Zeynep ahlakli guzel oturakli guvenli yanindayiz zeynep
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DUNYAHAYATINIOBURDUNYAYAVERENLERE: Cehennemde kimin cayir cayir yanacagini merak ediyorum
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