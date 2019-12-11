Haberler » Magazin » Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın - Magazin

Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan "Yerimi doldurmaya çalışmışsın" paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.

11.12.2019 22:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 22:15Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 2003 yılında Zeynep Yılmaz ile evlenmiş, 2016 yılında da boşanmıştı. Boşanma nedeni ise Şeyma Subaşı ile birlikte olmasıydı.

"BÜYÜK PİŞMANLIK"

Şeyma Subaşı'nın kendi youtube kanalında yaptığı açıklamalar twitter da trend topic oldu. Sosyal medyada bir çok kullanıcı "Acun Ilıcalı böyle olacağını bilse Şeyma Subaşı evlenmezdi. Büyük pişmanlık" şeklinde yorumlarda bulundu.

"YERİMİ DOLDURMAYA ÇALIŞMIŞSIN"

18 yaşından 28 yaşına kadar hayatının en muhteşem yaşlarını Acun Ilıcalı'ya adadığını söyleyen Şeyma'nın videoları sosyal medyada konuşulurken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın instagram hikayesinde paylaştığı çökmüş tuğla görselinin üzerinde yazılı olan "Yerimi Doldurmaya Çalışmışsın"paylaşımı Şeyma Subaşı'na gönderme olarak yorumlandı.


Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı, Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

22:14 Zeynep Yılmaz, Şeyma Subaşı'na gönderme yaptı: Yerimi doldurmaya çalışmışsın - Magazin
21:38 Güzel oyuncu Melisa Şenolsun, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı - Magazin
21:06 Takipçisinden Şeyma Subaşı'na ilginç öneri: Kuyruğunu dik tutmaya çalış - Magazin
20:22 Bir yılda 90 kilo verdi! Yeni Zelandalı Simone Anderson bambaşka biri oldu - Magazin
20:05 Esra Erol, Çemberimde Gül Oya dizisinde figüranlık yapmış - Magazin
18:03 Libido polemiğine bir yorum da İlker Kaleli'den: Anlamadığım bir konu - Magazin
16:28 Burcu Esmersoy ile ilgili şaşırtan iddia! Eşini sahte hesapla kandırmış - Magazin
11.12.2019 22:26:50