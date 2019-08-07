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Zeyrek toprak altında kalan şoförün ailesini ziyaret etti

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, maden sahasında toprak altında kalarak hayatını kaybeden şoförün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

07.08.2019 15:00 Zeyrek toprak altında kalan şoförün ailesini ziyaret etti
Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, maden sahasında toprak altında kalarak hayatını kaybeden şoförün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.
Ziyarette aileye başsağlığı dileklerini ileten Zeyrek, şunları kaydetti;
"Biz Maden İş Sendikası olarak olayı haber alır almaz mesai arkadaşımızın tedai gördüğü hastanede durumunu an ve an takip ettik. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdik. Geldiğimiz son noktada olayın genel merkez olarak takipçisi olacağımızın sözünü veriyoruz. Maden camiamız başta olmak üzere Milletimizin ve tüm Ilgın halkımızın başı sağolsun" dedi.
Zeyrek, daha sonra kazanın meydana geldiği maden sahasına giderek yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaretlerde Zeyrek'e Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Danışmanı Ertuğrul Bayrak ile Konya ve Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Beyazıt Çetin eşlik etti.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Maden İş, Maden, Güncel

Kaynak: AA

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