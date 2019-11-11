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Zeytin ağacından düşen kişi öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

11.11.2019 15:54 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:59Zeytin ağacından düşen kişi öldü
'nın ilçesinde, zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi 7245 Sokak'ta meydana geldi. 69 yaşındaki Mustafa Erkuş, yakındaki dağlık bir alanda zeytin toplamaya gitti. Yamaç alandaki ağaçtan zeytin toplamaya başlayan Erkuş, biranda dengesini kaybederek düştü. Mustafa Erkuş'un düştüğünü gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Erkuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Erkuş'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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