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Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü

Burhaniye ilçesinde zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.

11.11.2019 18:33 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:38Zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı, anneleri ise öldü
Burhaniye ilçesinde zeytin ağacının içinde mahsur kalan köpek yavrularını itfaiye kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Şarköy kırsalında zeytin hasadında çalışan işçiler, zeytin ağacının içinden köpek sesleri geldiğini duyunca itfaiyeyi aradı. Olay yerine giden Burhaniye Grup Amirliği görevlileri, elektrikli testere ile zeytin ağacının gövdesinde delik açtı. ağacının içinde sıkışan ana köpeğin öldüğü belirlenirken, 2 yavru sağ olarak çıkarıldı. Veteriner muayenesinin ardından iki yavru köpek barınağına teslim edildi. - BALIKESİR

İtfaiye, Zeytin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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