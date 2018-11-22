Zeytin, Akıllı Tarım Teknolojileri İle Birlikte Artıyor!

Tarih boyunca hikayelere ve kutsal kitaplara konu olmuş zeytin, özellikle 1961-62 döneminde ilk zeytinyağı ihracatını yapan Türkiye için de eşsiz bir öneme sahip. Bugün şahit olduğumuz dijital dönüşüm ile de, her sektörde olduğu gibi tarım sektörü için de yepyeni bir dünya başlıyor.

Zeytin, her yerde yetişen bir ağaç türü olmadığı için ülkemiz adına çok değerli bir kaynak. Uluslararası Zeytin Konseyi'ne sunulan bilgiler ve yapılan tahminlere göre, 2017-2018 dönemi, geçen sezona göre, Türkiye'de zeytin alanında yaklaşık 2 milyon ton ile üretim artışının yaşandığını gösteriyor. Diğer yandan dünyaya bakıldığında, tarım alanlarının sınırlı olduğu ve toplam karasal alanın yüzde 10'unda tarım yapılabildiği gözlemleniyor. Ve bu alan her geçen gün azalıyor. Bu sebeple, hem tarımda hem de ağaç başına elde edilen zeytin üretiminde verimliliği sürdürmek ve arttırmak gerekiyor. Bu da ancak akıllı ve yenilikçi tarım uygulamalarını tarım alanında kullanarak mümkün oluyor.

BUBA Ventures bünyesinde kurulan tarım ve teknolojileri girişimi TreeT'in Genel Müdürü Mustafa Tamer, konuyla ilgili şu sözleri dile getiriyor:

"Özellikle sahip olduğu coğrafi konum ve Akdeniz iklimi ile bu yıl zeytin üretiminde 4. sırada yerini alan Türkiye için verimliliği arttırmak öncelikli konumuz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle dikilen ağaç sayısı ile Türkiye, İspanya'dan sonra yaklaşık 174 milyon ağaç adedi ile dünyanın en çok ağaca sahip ikinci ülkesi konumunda.

Tarımda bu alanda teknoloji ile elde edebildiğimiz büyük veri, önümüzdeki 10 yılda daha çok analizi gerçekleştirmemizi mümkün kılacak yeni bir devrin kapılarını aralıyor. Zeytin hasadından son ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreçte yapılan tüm işlemler, teknolojik gelişmelerle güncellendi.Biz de artık bu alanda sadece tarım yapmıyor, var olan bütün teknolojileri kullanarak tarıma yön vermek istiyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın buna ihtiyacı var. Sensörlerle donatılmış tarım makinaları, topraktan sofraya takip sistemleri ve IoT(Nesnelerin İnterneti) teknolojilerini kullanarak zeytin ağaçlarından elde edilen verimi maksimum oranda arttırmayı amaçlıyoruz. IoT çerçevesi içerisinde önümüzdeki yıllarda giderek yaygınlaşacağını tahmin ettiğimiz sensör ağları ve bu ağlardan toplanacak veriler, bizim, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerini ve tarlaların durumunu gerçek zamanlı olarak takip edebilmemize olanak sağlıyor. Bu verilerden çok farklı bilgi ve çıkarımlara ulaşmamız mümkün. Özellikle tarımcılık alanında yatırım yapmak isteyen beyaz yakalılar için İstanbul'danbaşka bir bölgeye giderek tarım arazisi yönetmek çok da kolay bir iş değil. Teknoloji bize bu imkanı sunuyor. Gece gündüz farkı, rüzgar yönü veya hava sıcaklığı gibi verimlilik hakkında bilmemiz gereken gerekli bilgiyi bizim adımıza toplayabiliyor.

Biz de TreeT Tarım ve Teknolojileri olarak konvansiyonel tarımın yanı sıra, tarıma yön verecek tarım teknolojilerini arazimizde kullanarak, yatırımcılarımızla birlikte büyümeyi hedefliyoruz."