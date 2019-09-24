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Zeytin alım merkezi kuruldu

Erdek'te Belkıs Mahallesi'ne zeytin alım kampanya döneminde kullanılmak üzere zeytin alım merkezi kuruldu.

24.09.2019 15:29Zeytin alım merkezi kuruldu
Erdek'te Belkıs Mahallesi'ne zeytin alım kampanya döneminde kullanılmak üzere zeytin alım merkezi kuruldu.

Marmarabirlik'e bağlı Erdek Zeytin Tarım Kooperatifi tarafından, kırsal Belkıs Mahallesi'ne, üretici ortaklardan gelen talebi üzerine uygun bir alana modern alım merkezi yapıldı. Belkıs Mahallesi'ne kurulan zeytin alım merkezi hakkında açıklama yapan Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Şenol, "Yönetim Kurulumuzca yapılan değerlendirme doğrultusunda, Belkıs Mahallesi Muhtarı Hasan Gedik ve üretici ortakların birlikte belirledikleri yere kantar konulacağı, zeytin alım merkezi çevresinin taş duvar ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır" diye konuştu. Kırsal Belkıs Mahallesi üretici ortaklarına daha iyi hizmet verilebilmesine yönelik böyle bir girişimde bulunduklarını belirten Şenol, yeni zeytin alım merkezinin mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi. - BALIKESİR

Zeytin, Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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