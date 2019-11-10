Haberler » Güncel » Zeytin bahçesinde 10 Kasım - Haber

Zeytin bahçesinde 10 Kasım

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde anıldı.

10.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:51Zeytin bahçesinde 10 Kasım

'nın ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde anıldı.

Emekli Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş, Hacıbey Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplarken, saatler 09.05'i gösterdiğinde ağacın başında saygı duruşunda bulundu. Bozkuş ile beraber bahçede çalışan diğer kişiler de saygı duruşuna geçti ve adeta hayat durdu. Atatürk'ü anmak için tören alanına gitmeye gerek, yok diyen Bozkuş, Atatürk, her yerde her zaman anılabilir. Çünkü Atatürk'ü kalbimizde yaşatıyoruz dedi.



Mustafa Kemal Atatürk, Alaşehir, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:17 TIR kaza yaptı; taşıdığı sıfır kilometre araçlar zarar gördü
12:17 Çanakkale'de atatürk anıldı
12:17 Zonguldak'ta 09.05
12:17 Bingöl'de ulu önder atatürk anıldı
12:12 Konya'da ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde Atatürk törenle anıldı
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:12 Müge Anlı'dan çok konuşulacak 10 Kasım sözleri: Atatürk aslında 8 Kasım'da aramızdan ayrıldı
10:57 Fatih'te ölen kardeşlerin arkadaşı, cenazelerin kendisine verilmesi için üvey kardeşten onay aldı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 12:18:40