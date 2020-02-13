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Zeytin bahçesinde ölü bulundu

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, Hasip Ünal (63), ot biçmek için gittiği zeytin bahçesinde ölü bulundu.

13.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 13.02.2020 07:56Zeytin bahçesinde ölü bulundu

AYDIN'ın ilçesinde, Hasip Ünal (63), ot biçmek için gittiği zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Belediyeden emekli olan evli ve 2 çocuk babası Hasip Ünal, dün sabah saatlerinde Yenice Mahallesi'ndeki zeytin bahçesine ot biçmeye gitti. Akşam olmasına rağmen Ünal eve dönmeyince oğlu Veli Ünal, zeytin bahçesine gitti. Babasını yerde hareketsiz bulan Ünal, sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasip Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları, sinir krizi geçirdi.Hasip Ünal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Karacasu, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA

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