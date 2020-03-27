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Zeytin Dalı Ekibi'nden gıda ve temizlik paketi

Zeytin Dalı Ekibi'nden gıda ve temizlik paketi Mudanya'nın manevi evlatları Zeytin Dalı ekibi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik paketi dağıtımına başladı.

27.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:15
Zeytin Dalı Ekibi'nden gıda ve temizlik paketi
BURSA - Mudanya 'nın manevi evlatları Zeytin Dalı ekibi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda ve temizlik paketi dağıtımına başladı. Mudanyalıların ilk gıda ve temizlik paketlerini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz teslim etti.
Eğitimden sağlığa, kişisel bakımdan gıda, yakacak yardımlarına ve hasta nakil hizmetlerine kadar ihtiyacı olan herkesin yanında yer alan Zeytin Dalı ekibi, korona virüse karşı alınan tedbirler gereği dayanışmayı büyütüyor. Mudanya Belediyesi Zeytin Dalı ekibi, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi Mudanyalılara gıda ve temizlik paketi dağıtmaya başladı. Görevlendirilen ekipler, sokağa çıkma yasağı bitene kadar iki günde bir ekmek dağıtımı da gerçekleştirecek.
Mudanyalıların ilk gıda ve temizlik paketlerini Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz teslim etti. Sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen projeleri arasında yer alan Zeytin Dalı'nın ilçedeki yüzlerce yaşlı, engelli ve yardıma muhtaç vatandaşa yardım eli uzatmayı sürdüreceğini belirterek, "Bu zor günlerde de ekiplerimiz hemşehrilerimizin yanında olacak. Mudanya'da kimse kimsesiz kalmayacak. Ekiplerimiz her zaman görevlerinin başında. Bu günleri dayanışmayla, paylaşmayla, birlik ve beraberlikle aşacağız" dedi. Zeytin Dalı Ekibi’nden gıda ve temizlik paketi

Kaynak: İHA

Etiketler: Hayri Türkyılmaz, Mudanya, Yerel

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Zeytin Dalı Ekibi'nden gıda ve temizlik paketi

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