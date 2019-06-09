09.06.2019 14:45
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Son dakika! Suriye'de askerlerimize hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralımız var

Son dakika! Suriye'nin Azez kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisine sürüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu. Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Son dakika! Suriye'de askerlerimize hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralımız var
Kaynak: İHA
TSK, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (3)
BJKLİ ADAM: Suriye bataklıktır. Yazıktır bu canlara
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ŞEHİD BABASI: YETER ARTIK LAN ELİN SURİYELİSİ BENİM ÜLKEMDe keyif sürüyor millete artistlik yapıyor denizde nargile keyfi yapıyor benim öz evladım orda şehit oluyor artık yeter bu pislikleri beslediğimiz geldikleri günden beri kaç şehit verdik kaç vatandaşımızı öldürdüler ülkenin ekonomisini bitirdiler yeteeeer
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TÜRKÇÜATATÜRKÇÜ: Suriye artık bizim bataklıgımız en az 30 yıl buradan çıkamayacagız.
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