Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker İçin Tören

Zeytin
Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen
için Gaziantep
'te tören düzenlendi.
Şehit Ergen'in (22) cenazesi, Gaziantep Adli Tıp
Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlık gasilhanesine getirildi.
Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla konvoy eşliğinde 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına götürüldü.
Ergen'in naaşı, basına kapalı düzenlenen törenin ardından kara yoluyla memleketi Aksaray
'a gönderildi.
Güncel
Kaynak: AA