Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde Şehit Olan Asker

Zeytin
Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen
'in (22) naaşı Aksaray
'a getirildi.
Karayolu ile Aksaray'a getirilen Ergen'in cenazesi, Somuncu Baba
Külliyesi'ndeki Ervah Kabristanlığı önünde Aksaray Valisi Ali Mantı
, AK Parti
Aksaray Milletvekili Cengiz
Aydoğdu, İYİ Parti
Aksaray Milletvekili Ayhan
Erel, şehidin babası Erdal Ergen, annesi Fadimana Balkış, aile üyeleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı.
Şehit Mustafa Ergen'in Türk Bayrağına sarılı naaşı, tekbirlerle cenaze aracından alınarak morga kaldırıldı.
Ergen'in cenazesinin yarın Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aksaray Şehitliğinde toprağa verileceği bildirildi.
Aksaray, Güncel
Kaynak: AA