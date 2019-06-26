26.06.2019 14:26
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Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan asker

Zeytin Dalı harekat bölgesinde şehit olan asker

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın memleketi Aksaray'daki baba evine Türk bayrağı asıldı.

Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Mikail Candan'ın memleketi Aksaray 'daki baba evine Türk bayrağı asıldı.
Aksaray Vali Yardımcısı Mustafa Türkcan ve askeri yetkililer, şehit Mikail Candan'ın (23), Aksaray merkeze bağlı Bağlıkaya beldesindeki ailesine şehadet haberini verdi.
Acı haberin duyulmasının ardından şehit Candan'ın yakınları ve vatandaşlar, taziye için şehidin baba evine akın etti.
Baba Raşit Candan ve anne Ümüş Candan taziyeleri kabul ederken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Şehidin cenazesinin, bugün Bağlıkaya beldesinde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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