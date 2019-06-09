Zeytin Dalı Harekat bölgesinde TSK unsurlarına saldırı: 1 şehit 4 yaralı

Zeytin
Dalı Hareketi bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
unsurlarına PKK/PYD terör örgütünce düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye
'de Azez
ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK
unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerden 1'i tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisi ise sürüyor.
Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı. - KİLİS
Kaynak: İHA
TSK
, 3. Sayfa