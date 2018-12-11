Zeytin Dalı Harekâtı Fatsa'da Tekrar Hatırlandı

11 Aralık 2018 Salı 11:09



11 Aralık 2018 Salı 11:09

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı'na dört projeyle başvuran Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin projesi kabul edilerek öğrencilerin bu projeden yararlanması sağlandı.18 takım, yaklaşık 180 öğrencinin katkı sağladığı Zeytin Dalı Futbol Turnuvası, Gençlik ve Spor Bakanlığının 19 bin TL'lik desteğiyle büyük bir coşkuyla gerçekleşti.Fatsa Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sadık Akkiraz, "Ülkemizin birlik ve beraberliği, iç ve dış düşmanlara karşı yapılan bu harekatın anısına projenin adı 'Zeytin Dalı Futbol Turnuvası' olarak belirlenmiştir" dedi.Projenin kapanış konuşmasını yapan Akkiraz, "Zeytin Dalı Futbol Turnuvası'yla öğrencilerimizin bir araya gelebilme, sportif faaliyetlerde yeteneklerini ortaya koyabilme, dayanışma, paylaşma, sevgi ve saygı sınırlarında birlikte iş yapabilme yeteneklerinin ortaya çıkmasının hedeflendiği bu turnuvada en büyük kazanımımız, ülkemizi iç ve dış düşmanlara karşı kahramanca savunan güvenlik güçlerimizin tekrar hatırlanması olmuştur. Bu vesileyle Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ömürler diliyorum" diye konuştu.Program sonunda dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları verildi. - ORDU