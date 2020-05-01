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Zeytin Dalı Harekatı'nda sembol olmuştu: Bayrak Tepe'ye bakım yapıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nda sembol olmuştu: Bayrak Tepe'ye bakım yapıldıTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'nin terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'ndeki en yüksek tepeye bir çoban tarafından...

01.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 01.05.2020 15:52
Zeytin Dalı Harekatı'nda sembol olmuştu: Bayrak Tepe'ye bakım yapıldı
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'nin terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'ndeki en yüksek tepeye bir çoban tarafından parke taşları ile 150 metre kareye yapılan dev Türk bayrağı bakım ve onarımdan geçirildi.
20 Ocak 2018 de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan ve YPG/ PKK terör örgütlerince işgal altındaki Suriye'nin Afrin ilçesi ve Cinderes'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı sırasında, askerin geçiş güzergahı üzerindeki Davutpaşa Mahallesi'nde çobanlık yapan Bekir Şanverdi, mahalledeki tepeye 150 metre kare büyüklüğünde dev Türk bayrağı asmıştı. Türk Bayrağını parke taşları kullanarak çocukları ile birlikte el ele vererek kısa sürede tamamlayan çoban Şanverdi, adını da Bayrak Tepe olarak koymuştu.
HAREKATIN SEMBOLÜYDÜ
Afrin harekatı sırasında ve sonrasında Reyhanlı'nın Davutpaşa Mahallesinin adeta sembolü haline gelen 'Bayrak Tepe' deki dev Türk Bayrağını yapan çoban Şanverdi, aradan geçen zaman içerisinde renkleri solan bayrağı bakım ve onarımdan geçirdi, ilçe belediyesinden temin ettiği kırmızı ve beyaz renkli yağlı boya ile boyadı. Çocukları ile bayrağın bakımını yapıp boyadığını söyleyen Şanverdi, "Dev Türk bayrağımız ve Bayrak Tepe'miz bizim için sembol oldu. Harekat başladıktan sonra yapmıştım. TSK'nın geçiş güzergahı üzerindeydi. Bakımını yaptım, çocuklarımla birlikte boyadım. Canlılığını koruyor. Yüksek tepede olduğu için çok uzaklardan rahatlıkla görülebiliyorö dedi. Zeytin Dalı Harekatı’nda sembol olmuştu: Bayrak Tepe’ye bakım yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Davutpaşa, Reyhanlı, TSK, Güncel, Haber

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