10.07.2019 09:12
Haberler» Güncel» Haber

Zeytin Dalı'nın kahramanları Fırat'ın doğusu için sınırda

Zeytin Dalı

ŞANLIURFA (İHA) – Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten çıkan zırhlı araçlar, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine gitti.

ŞANLIURFA (İHA) – Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten çıkan zırhlı araçlar, Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine gitti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın yönetildiği Hatay ve Kilis'ten yola çıkan yaklaşık 40 zırhlı araç, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevk edildi. Gece saat 01.00 sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına girdi. Konvoyda komando ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Şanlıurfa, Kilis, Fırat, Güncel

Son Dakika Haberleri
09:20   Çat Belediyesinde Sözleşme Sevinci
09:20   Ahlatlı öğrenci Türkiye birincisi oldu
09:20   Serbest piyasada döviz fiyatları
09:20   İstanbullulara yaz yağmuru sürprizi
09:20   Van merkezli FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
09:20   FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon
09:16   Marmaris'te emekliler zam oranlarını protesto etti