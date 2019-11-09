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Zeytin Dalı Sınır Kapısı-Cinderes yolu tamamlandı

Suriye'nin Afrin bölgesine açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı ile Afrin'in Cinderes beldesini birbirine bağlayan kara yolu tamamlandı.

09.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:56Zeytin Dalı Sınır Kapısı-Cinderes yolu tamamlandı
'nin bölgesine açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı ile Afrin'in Cinderes beldesini birbirine bağlayan kara yolu tamamlandı.
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Afrin bölgesinde sosyal ve ticari hayatı canlandırmak için yapılan çalışmalar Valiliği koordinesinde sürüyor.
Bu kapsamda Hatay'ın Kumlu ilçesinden Afrin'e açılan ve bir süre önce hizmete alınan Zeytin Dalı Sınır Kapısı ile Cinderes beldesi arasındaki yol yapım çalışmaları tamamlandı.
Karayolları Mersin 5. Bölge Müdürlüğünce yaklaşık 8 aydır süren çalışmalar sonucunda 10 kilometrelik asfalt yol ulaşıma açıldı.
Cinderes Yerel Meclis Başkanı Subi Rızık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki eski yolun bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz halde olduğunu belirtti.
Virajlı ve dar olan yolun aynı zamanda iki köy içerisinden geçtiğini belirten Rızık, "Yeni yol ise bu köylerden geçmeden doğrudan Cinderes'e bağlanıyor. Aynı zamanda kapının Suriye tarafına da yapılan gümrük kapısı çalışmaları sürüyor. Bu kapı sayesinde ticari ilişiklerimiz çok iyi olacaktır. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye, Hatay, Afrin, Güncel

Kaynak: AA

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