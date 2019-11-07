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Zeytin Diyarından Başkan Ergün'e ziyaret

Zeytinliova Mahallesi'nde yapılması planlanan arıtma tesisi ile ilgili Başkan Ergün'e bilgi veren Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat, Başkan Ergün'e çalışmalarında başarılar diledi.

07.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:37 Zeytin Diyarından Başkan Ergün'e ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, yönetim kurulu üyeleri ve zeytin üreticilerini ağırladı.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, yönetim kurulu üyeleri, muhtarlar ve zeytin üreticileriyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Konuklarıyla tek tek tokalaş Başkan Ergün, ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti. Zeytinliova Mahallesi'nde zeytin işletmelerinin yer aldığını ve bölgeye arıtma tesisi kurulması noktasında çalışma başlatacaklarını belirten Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat, Zafer Kalkınma Ajansı'ndan hibe desteği almak için de başvuruda bulunacaklarını ifade etti. Hibe başvurusu noktasında Başkan Ergün'den destek isteyen Alhat, çalışmalarında başarılar diledi. Zeytin üreticilerine bol ve bereketli ürün hasat etmelerini temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, destek noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.


Zeytinliova, Akhisar, Zeytin, Güncel

Kaynak: Bültenler

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