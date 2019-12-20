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Zeytin hasadı yapanlara çay, çorba, pide ve ayran ikramı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteş, Çomakdağ ve Kırcağız mahallelerinde zeytin hasadı yapan vatandaşları ziyaret etti.

20.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:31 Zeytin hasadı yapanlara çay, çorba, pide ve ayran ikramı
Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Menteş, Çomakdağ ve Kırcağız mahallelerinde zeytin hasadı yapan vatandaşları ziyaret etti. bahçesinde vatandaşlarla birlikte zeytin toplayan Başkan Tokat, sıcak çay, çorba, pide, ayran ikramında bulundu.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat zeytin hasadı yapan vatandaşlara misafir oldu. Belediye Başkanı yardımcısı Mehmet Çayırlı ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Ayhan Samyürek ile birlikte zeytin bahçelerini ziyaret etti. Tokat burada zeytin toplayan vatandaşlarla sohbet edip birlikte zeytin topladı.

Belediye Başkanı Tokat, zeytin sırığı ile zeytin düşürdü. Bahçe sahibinden bilgi alan ve zeytin işçileri ile sohbet eden Başkan Tokat daha sonra zeytin işçilerine sıcak çay, çorba, pide, ayran ikramında bulundu. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat bölge insanının en büyük geçim kaynağının zeytin olduğunu belirterek, üreticilere bol bereketli bir sezon dileyerek zeytin bahçesinden ayrıldı.

Başkan Tokat'ın ayrılmasının ardından Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı zeytin hasadı yapan vatandaşlara ziyaretlerini sürdürdü. Kırcağız mahallesinde zeytin bahçesini ziyaret eden Çayırlı zeytin işçilerinin yemek sofrasına misafir oldu. Zeytin işçileri ile bir süre sohbet eden Çayırlı bereketli bir sezon olmasını temenni etti. Çayırlı son olarak zeytin hasadı yapan vatandaşlara ziyaretlerin devam edeceğini belirtti. - MUĞLA

Muhammet Tokat, Zeytin, Milas, Güncel

Kaynak: İHA

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