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Zeytin hasadına 'Kaplan' eli

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde devam eden zeytin hasadında vatandaşların imdadına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yetişti.

05.12.2019 08:49 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:54Zeytin hasadına 'Kaplan' eli
'ın ilçesinde devam eden zeytin hasadında vatandaşların imdadına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan yetişti.

Ağaçların bulunduğu sarp arazide ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşların taleplerini dikkate alan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, hasat yapılan köylere DSİ Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan greyderi göndererek yolların araç ile ulaşıma uygun hale gelmesi için çalışma başlattı.

Tekeli Mahallesinde başlayan çalışmalar tamamlanırken sırasıyla Güdüşlü, Dedeköy ve hasat yapılan tüm bölgelerde çalışmalara devam edileceği öğrenildi.

Özellikle kadınların traktör veya motor üzerinde zor anlar yaşadığını ve hasadın bu sebeple veriminin düştüğünü belirten vatandaşlar, "50 yıldır bu çileyi çekiyorduk. Allah başkanımızdan razı olsun. Sayesinde binek araçlarımızla dahi bölgelerimize ulaşabiliyoruz" dedi.

Tekeli Mahalle Muhtarı Yusuf Eskici yaptığı açıklamada Belediye Başkanımız Nedim Kaplan'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, " hasadı bu çalışma sayesinde daha verimli geçeceğini umuyorum" dedi.

50 yıldır çile olan yolların yapılan çalışma ile binek araçlarla bile ulaşıma hazır hale getirildiğini belirten köy azası Ali Acar özellikle vatandaşın hizmetten memnuniyetini belirterek onlar adına teşekkür etti.

Önceliklerinin vatandaşa hizmet olduğunu kaydeden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Her an her koşulda halkımızın yanında olmak adına çalışıyoruz. Biz Bu İlçeye Değer sloganıyla yola çıktık. Önceliğimiz hizmettir, önceliğimiz vatandaştır " dedi. - AYDIN

Nedim Kaplan, Koçarlı, Zeytin, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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