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Zeytin hasatı için lokma hayrı

Erdek'te zeytin hasadının başlaması dolayısıyla lokma hayrı düzenlendi.

09.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:01Zeytin hasatı için lokma hayrı
'te zeytin hasadının başlaması dolayısıyla lokma hayrı düzenlendi.

Erdek'te 2019/2020 zeytin hasat sezonu tüm hızıyla sürerken, Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü organizasyonunda, müdürlük personeli tarafından zeytin hasadı devam eden bahçelere gidilerek zeytin üreticilerine ve çalışanlarına lokma ikramında bulundu.

Erdek merkez ve bağlı kırsal mahallelerde yer alan zeytin bahçelerinde, zeytin hasadı çalışmalarını yürüten müstahsil ile çalışanlarına lokma ikramında bulunan Erdek Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlileri, çiftçilere bereketli bir ürün sezonu dileğinde bulundu. - BALIKESİR

Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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