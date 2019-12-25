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Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

25.12.2019 19:25 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:26
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir kara yolu Kadıköy Mahallesi mevkisinde, zeytin işçilerini taşıyan A.F. idaresindeki 10 KB 429 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden M.Y. yönetimindeki 45 F 1840 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü ile 9 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Zeytin işçilerini taşıyan minibüs kamyonla çarpıştı: 10 yaralı

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA


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