Zeytin ne zaman toplanır?

Ölümsüz ağacın ölümsüz meyvesi olarak bilinen zeytin sofralarımıza gelene kadar birçok işlemden geçiyor. Riccolivo Genel Müdürü Bilal Teymur zeytinin hikayesini anlattı. ''Biz Riccolivo zeytinyağı üreticisi olarak zeytinin toplanma sürecine değer veriyoruz. Sofralık zeytinler, tam olgunluk zamanında hasat edilmelidir. Hasat, yeşil zeytinlerde, zeytin rengi yeşilden açık yeşil renge döndüğü zaman yapılır. Önce iri zeytinler toplanır, daha sonra irileşenler zaman içerisinde toplanır. Siyah sofralık zeytinlerin hasadı, tanenin iyice siyahlaştığı; et kısmında menekşe mor renk almaya başladığı zaman ve tane buruşmadan yapılır. Zeytin tanesinin, bir ucundan basıldığında, diğer ucundan çekirdeğin çıkması, hasat zamanının geldiğini gösterir. Kahverengi, bordo veya çok koyu olmayan siyah renk, zeytinin doğal olarak fermente edilip, tatlandırılmış zeytin olduğunu gösterir. Çok koyu siyah renkteki çekirdek ise, renk kararması için boya kullanıldığını göstermektedir.'' dedi.