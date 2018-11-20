Zeytin Okulu" İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

İzmir
Ticaret Borsası (İTB) bünyesinde faaliyet gösterecek Borsa Akademi/ Zeytin
Okulu eğitim faaliyetleri kapsamında İTB ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
İTB'den yapılan açıklamada, iki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında İTB tarafından sektörün ve kamunun ihtiyaçları göz önünde tutularak eğitim, seminer, söyleşi, konferans, atölye çalışmalarının yapıldığı, kitap, broşür, film, eğitim materyallerinin üretildiği Zeytin Okulu'nda verilecek eğitim, teknik gezi ve tadım atölyeleri gibi faaliyetlerin tamamında enstitü ile iş birliği yapılacağı ifade edildi.
Sektöre fayda sağlamak ve yeni bir vizyon kazandırmak için kurulan "Zeytin Okulu"nun açılışının önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
İki kurum arasındaki güç birliği sayesinde Türkiye
için stratejik öneme sahip zeytin ve zeytinyağı sektörünün geliştirilmesi, zeytinin daha iyi tanınması, bilinçli ve daha fazla zeytinyağı tüketmesi adına çalışmalara imza atılacağı kaydedildi.
Protokol imza törenine İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ünal Kaya'nın katıldığı bildirildi.
İzmir,Zeytin