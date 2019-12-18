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Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü

Muğla'nın Milas ilçesinde, zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

18.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:33Zeytin sıkım fabrikasında patlama: 1 ölü
'nın ilçesinde, zeytin sıkma fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Milas'ın Kargıcak Mahallesi'nde yer alan İ. B.'ye ait zeytin sıkma fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlama anında fabrikada çalışan 46 yaşındaki Abdullah İlhan ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında fabrika sahibi gözaltına alındı. Olay ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Muğla, Milas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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