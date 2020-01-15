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Zeytin tenekesine esrar saklamış

Zeytin tenekesine esrar saklamışHATAY'da durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada zeytin tenekesi içerisinde 15 kilogram esrar ele geçirildi.

15.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:02
tenekesine esrar saklamış
HATAY'da durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada zeytin tenekesi içerisinde 15 kilogram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste esrar maddesi bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, yolcu otobüsünü kente giriş yapacağı esnada durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada zeytin tenekeleri içerisinde zulalanmış 78 paket halinde toplam 15 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu E.A., gözaltına alındı.
Zeytin tenekesine esrar saklamış

Zeytin, Güncel

Kaynak: DHA


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