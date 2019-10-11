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Zeytin toplarken uçuruma düşen kişi yaralandı - ADANA

Adana'da zeytin toplarken dengesini kaybedip ağaçtan uçuruma düşerek yaralanan kişi için kurtarma ekipleri seferber oldu.

11.10.2019 15:04
Adana'da zeytin toplarken dengesini kaybedip ağaçtan uçuruma düşerek yaralanan kişi için kurtarma ekipleri seferber oldu.
Merkez Yüreğir ilçesi Vayvaylı Mahallesi'nde Davut Dinçer, zeytin toplamak için "Canko" isimli köpeğiyle dağlık bölgeye gitti.
Dinçer, zeytin topladığı sırada dengesini kaybederek ağaçtan uçuruma düştü.
Yaklaşık 50 metre sürüklenerek yaralanan Dinçer, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Dinçer'i yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından kurtardı. Yaralının köpeği de kurtarma çalışması boyunca bölgeden ayrılmadı.
Dinçer, sağlık ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Zeytin toplarken uçuruma düşen kişi yaralandı - ADANA

Yüreğir, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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