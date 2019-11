Zeytin üreticisinde keyifli hasat

Geniş üretim alanıyla Türkiye 'nin önemli zeytin üretim merkezi konumundaki Kilis 'te, hasat sezonu türkü ve şarkılarla yapılıyor.Aroması, kendine has tadı ve insan sağlığına olan faydaları dolayısıyla mutfakların vazgeçilmezi zeytinin hasadı Kilis'te türkülerle başladı. Yaklaşık 280 bin dekarda yağlık, 17 bin dekarda sofralık zeytin üretiminin yapıldığı kentte rekoltenin yüksek olması üreticisini sevindirdi.Kentin geleneksel ürünü haline gelen ve Türkiye'nin coğrafi işaret olarak tescil edilmiş lezzetlerinden olan Kilis zeytinyağı, hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 50 bin ton civarında olan rekoltenin bu yılda aynı orana ulaşmasını beklediklerini söyledi.Rekoltenin yüksek olmasının çiftçilerde sevince neden olduğunu aktaran Özdemir, yağışların bol olması nedeniyle bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini belirtti.Çiftçilerin yüzünün güldüğünü vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:"Bu sene yaklaşık 50 bin ton rekolte beklentimiz var bunun yaklaşık 40 bin tonu yağlık, 10 bin tonu da sofralık olarak tüketiliyor. Bu sene 3 kilo tane zeytinden bir kilo zeytinyağı bekliyoruz. Şu anda fiyatlar 14-16 liraya seyrediyor. Kilis yağlık çeşidiyle tat ve aroma bakımından Türkiye'de sayılı iller arasında diyebiliriz. Elde ettiğimiz zeytinyağının Türkiye'nin her tarafına satışı yapılıyor. Bunun yanında geçen yıl ABD ve Katar'a 50'şer ton, Bosna Hersek'e ise 1 ton ihracatımız oldu."Zamanla yarışZeytinyağı üreticisi Yusuf Günel de zeytinde yere dökülenlerin toplanmasının öncelikli olduğunu, bunun ağaçtan yapılan hasat ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti.Zeytinin erken hasat edilmesinin yağ kalitesini artırdığını anlatan Günel, "Erken hasat beraberinde kaliteyi getirir. Hasadı bir an önce fabrikaya götürüp yağa dönüştürmek lazım. Zeytin bekletildiği zaman çürür ve asidik oranı artar. Onun için bekletmeden bir an önce zeytinyağına çevirmek lazım." diye konuştu.Günel, yerden toplanan zeytinlerin de yağa dönüştürüldüğünü ancak bunun sabun yapımında değerlendirildiğini sözlerine ekledi.