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"Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında " Zeytin Üretimi ve Zeytinyağı Sektörü" konulu toplantı yapıldı.

08.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:19
Valisi Recep Soytürk başkanlığında " Üretimi ve Sektörü" konulu toplantı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda toplantıya Vali Soytürk başkanlık ederken, Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu ile Zeytinyağı fabrikası sahipleri katıldı. Vali Soytürk, Zeytinyağı fabrikasının sahiplerinden kaliteli zeytin üretimi hakkında görüş ve önerilerini aldı. Vali Soytürk, Kilis Zeytinyağını dünya markası yapacaklarını, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirterek, fidan ekiminden, sofraya gelene kadar geçen süreci iyi yönetmek gerektiğini kaydetti. - KİLİS

Zeytinyağı, Zeytin, Kilis, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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