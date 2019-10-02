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Zeytin ve narlar mahalleliye ücretsiz dağıtıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait arsa üzerinde bulunan zeytin ve nar ağaçlarından toplanan mahsuller vatandaşlara dağıtıldı.

02.10.2019 12:50Zeytin ve narlar mahalleliye ücretsiz dağıtıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyeye ait arsa üzerinde bulunan zeytin ve nar ağaçlarından toplanan mahsuller vatandaşlara dağıtıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve Tarsus Şelalesi'ne yakın bir noktada yer alan zeytinlik alanda ve yine aynı bölgede yer alan nar ağaçlarındaki mahsullerin toplanıp, vatandaşlara dağıtılması için mahalle muhtarı M. Reşit Okumuş ve hayırsever İzzet Erel, Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ali Dinsever'e başvurdular.

Yapılan inceleme neticesinde söz konusu alandaki mahsullerin toplanıp vatandaşlara dağıtılmasında herhangi bir mahsur olmadığının bildirilmesi üzerine, yine mahalleli gönüllüler, zeytinleri ve narları toplayarak, 5'er kilo şeklinde poşetleyip yaklaşık 350 aileye dağıttılar. - MERSİN

Fevzi Çakmak Mahallesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Kaynak: İHA

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