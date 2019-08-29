Zeytin ve zeytinyağı sektörü yeni sezon öncesi Mut'ta buluştu

EZZİB ve Mut Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde düzenlenen toplantıda, son 30-40 yıllık süreçte zeytin varlığında büyük gelişim olan Mut'un sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminin daha fazla ihracata yönelmesi için MUTSO ve EZZİB işbirliği kararı aldı.

Mut'un coğrafi konumu nedeniyle hiç ilaç kullanmadan sofralık zeytin ve zeytinyağı üretebildiği bilgisini veren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Son yıllarda Zeytinyağı rekoltesi 10 bin tonu aşan, sofralık zeytin rekoltesi ise 30 bin tonu aşan Mut ilçesinin, yeni plantasyonların verime geçmesi ile birlikte önümüzdeki dönemde zeytincilik sektöründe konumunu güçlendireceğine vurgu yaptı.

Sofralık zeytin ihracatı 100 bin tona koşuyor

Sofralık zeytin ihracatında, 2018/2019 sezonun da 10 aylık dönemi geride bıraktıklarını ifade eden Er, " Türkiye'nin 2018/19 sezonunda 10 aylık dönemde, sofralık zeytin ihracatı miktarda yüzde 40 oranında arttı ve 80 bin tona ulaştı. Bu sezonun tamamında sofralık zeytin ihracatımızın tahminimizin de üzerinde gerçekleşerek 100 bin tona varacağını düşünüyoruz. Zeytinyağı ihracatımız ise; 9 aylık dönemde miktarda yüzde 18 düşüş ile 44 bin ton olarak gerçekleşti. Sezonun tamamında 55-60 bin tona ulaşacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yurt dışı pazarlardaki kazanımlarının sürekli hale gelebilmesi için, istikrarlı, kaliteli ve rekabet edebilir şekilde mal alıp satmak istediklerini anlatan EZZİB Başkanı Davut Er şöyle konuştu, "İhracatçımızın sürekli ve düzenli ihracatını arttırabilmesi için lisanslı depoculuğun sektörümüze kazandırılması elzemdir. Bu konuda ilgili bakanlıklarla işbirliği ve görüşmelerimiz devam ediyor."

Sofralık zeytine 50 kuruş, zeytinyağına 2.5 TL destek talebi

Zeytin ve zeytinyağı ihracatçılarının dünya pazarlarında rekabet gücünün artırılması için; üretimin her safhasında, özellikle üretim aşamasında girdi maliyetlerinin daha rekabetçi seviyelere çekilmesi gerektiğinin altını çizen Er, "Ülkemizdeki üretilen zeytin ve zeytinyağının maliyetleri rakip ülkelerden daha yüksek düzeydedir. Bu da ihracatımızı zora sokmaktadır. Burada asli çözüm yolu zeytin çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi, makineli tarım ve modern zeytincilik yöntemlerine geçişin sağlamasıdır.Şu an zeytinyağı üreticimize verilmekte olan kg başına 80 kuruş destek, AB ülkelerinde verilen kg başına 0,90 € civarındaki destek ile kıyaslandığında yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda, Sofralık zeytine en az 0,50 TL, zeytinyağına ise 2,5 TL düzeyinde destek sağlanması gerekmektedir. Tane zeytine prim desteği sağlandığı takdirde, üretilen ve piyasada işlem gören ürünlerin tamamı kayıt altına alınabilecektir. Hem de ihracat ve rekabet gücümüz artacaktır" dedi.

Türkiye'de zeytinyağı tüketiminde son yıllarda önemli bir artış olmasına rağmen kişi başı tüketimin 2 kilogramla sınırlı kaldığı bilgisini de veren Er, Türkiye'de kişi başı zeytinyağı tüketiminin 5 kg'a çıkmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürsel Aydın "Sağlık Zeytinden, Zeytin Mut'tan" söylemi ile Mut zeytin ve zeytinyağının tanıtımını gerçekleştirdiklerini, Türkiye genelinde zeytinyağı ile ilgili alınan 11 coğrafi işaretten bir tanesinin "Mut Zeytinyağı" olduğunu dile getirdi. Aydın, "Bundan sonra zeytinyağı ambalajlarında Türkiye haritasını içeren menşe işareti ve Mut Zeytinyağı Logosu kullanılacak" diye konuştu.

Klopatra güzelliğini Mut zeytinyağına borçlu

Mut'ta 1300 yıllık anıt zeytin ağacı bulunduğu bilgisini veren MUTSO Başkanı Aydın, Klopatra'nın Mut zeytinyağı ile güzel ve genç kaldığını savundu.

Mut'un iklim özelliklerinden dolayı Mut zeytininin ilaçsız üretildiğini anlatan Aydın, "Mut zeytini ilaçsız olup, sofralık olarak erken hasat edilmektedir. Sağlığa faydalı bileşenler açısından çok zengin. Dünya'da ilk zeytin hasadı Mut'ta yapılmaktadır. Dünyadaki 60 zeytin ağacından bir tanesi Mut'ta bulunmaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, zeytinyağının ana sütü gibi sağlıklı olduğunu, Anadolu'nun simge ağacı zeytin ağacının, filmler, romanlar, hikayelerle toplumda daha fazla tanınması ve yer etmesi için çalışmalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Daha önce görev yaptığı yörelerde zeytin ve zeytinyağı tüketiminin düşük olduğunu gözlemlediğini dile getiren Köken, "Türk zeytinyağının hem yurtdışında, hem de yurtiçinde tüketiminin arttırılması için tanıtım çalışmalarına yoğunlaşmamız lazım" şeklinde konuştu.

Mut Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekrem Bayır da, Mut'ta zeytin ve diğer meyvelerin üretimi hakkında bilgi verdi.

Ege İhracatçı Birlikleri uzmanları, ihracatçı birliklerinin görevleri ve devlet yardımları ile ilgili sunumlar yaptı.

Toplantının sonraki bölümünde Mut'ta zeytin üreticiliği, tüccarlığı ve ihracatçılığı yapan firma temsilcileri ile Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu sektörel konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.