Haberler » Ekonomi » Zeytin ve zeytinyağında 300 milyon dolarlık ihracat hedefi - Ekonomi

Zeytin ve zeytinyağında 300 milyon dolarlık ihracat hedefi

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları (EZZİB) Birliği Başkanı Davut Er, yüksek rekolte bekledikleri yeni sezonda sektörün toplam 300 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.

29.11.2019 11:06 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:06Zeytin ve zeytinyağında 300 milyon dolarlık ihracat hedefi
Ege ve İhracatçıları (EZZİB) Birliği Başkanı Davut Er, yüksek rekolte bekledikleri yeni sezonda sektörün toplam 300 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini bildirdi.
Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinyağı ihracatında 2018-2019 sezonunda önceki sezona göre yüzde 43 düşüşle 146 milyon dolar dış satım yapıldığını, bunun en büyük üretici konumunda olan İspanya'nın üretimini artırmasından kaynaklandığını söyledi.
Bu sezon ise İspanya'nın 1,2 milyon ton, Tunus'un 350 bin ton, İtalya ve Yunanistan'ın 300'er bin ton, Fas'ın ise 125 bin ton zeytinyağı üretimi beklediğini aktaran Er, Türkiye'nin ise 224 bin ton ile artan bir zeytinyağı üretim beklentisinin olduğunu dile getirdi.
Er, "2019-2020 sezonunda sektör olarak yaklaşık 170 milyon dolar zeytinyağı, 110 milyon dolar sofralık zeytin, 20 milyon dolar pirina yağı olmak üzere toplamda 300 milyon dolar civarında ihracat hedefliyoruz." dedi.
"İhracatta Brexit umudu"
Türkiye'nin zeytinyağında en önemli pazarının ABD olduğuna işaret eden Er, İran, Irak gibi sınır komşularına yapılan ihracatın bu ülkelerdeki ithalat engellerinin aşılması durumunda artabileceğini vurguladı.
Zeytinyağı ihracatçılarının Japonya'ya özellikle ambalajlı satışı artırmak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Er, "Türkiye'nin en önemli ticaret partneri olan AB ülkelerinde Türk zeytinyağına gümrük vergisi uygulanması nedeniyle bu pazarda etkili değiliz. AB pazarı, zeytinyağı için 30 bin tonluk kota alınması durumunda en önemli pazarlarımızdan biri haline gelebilecektir." diye konuştu.
Sektör olarak Brexit sürecini de yakından takip ettiklerini ifade eden Er, uygulanan gümrük vergisi nedeniyle girmekte zorlandıkları Birleşik Krallık pazarında AB'den ayrılması sonrası vergilerin sıfırlanmasını beklediklerini aktardı.
Davut Er, "Zeytinyağı ve sofralık zeytinde gümrük vergisinin sıfırlanması, hemen hemen bütün ihtiyacını İspanya, İtalya gibi AB ülkelerinden karşılayan İngiltere pazarında ülkemizin önemli bir pay edinmesinde çok kritik bir rol oynayacaktır. İhracatçı Brexit sürecini yakından takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin son 10 yıllık zeytinyağı ihracatı ise şöyle oldu:
SEZON MİKTAR (BİN TON)DEĞER (BİN DOLAR)
2008/2009 27.39691.085
2009/201023.35781.397
2010/201111.72749.157
2011/201219.20064.748
2012/201392.090292.643
2013/201426.33299.262
2014/201514.85166.194
2015/201612.75455.618
2016/201744.457174.155
2017/201866.069254.770
2018/201952.242146.063

Zeytinyağı, İhracat, Zeytin, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
12:18 Galatasaray, Yuto Nagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
12:14 Dünya ambalaj sektörü İstanbul'da buluştu
12:11 Turkcell genişbant veri taşıma hızında yeni bir rekora imza attı
12:08 TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 14 milyar lira verdi
12:08 Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların sayısı Ekim'de arttı
12:03 Gıda kayıplarını azaltmada İzmir öncü olacak
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:57 Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
07:29 Siyanürün halka satılmamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
18:00 Yıllarca para ödedi, Tapu Müdürlüğü'nde evinin üçüncü bir şahsa satıldığını öğrendi!
17:44 Mark Mobius: Türkiye'de teknoloji şirketlerine yatırım yapmayı düşünüyoruz
29.11.2019 12:20:32