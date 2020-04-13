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Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi ve İstasyon Meydanı yaya trafiğine kapatıldı

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zeytinburnu'ndaki 58. Bulvar Caddesi ve İstasyon Meydanı 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı.

13.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:24
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Zeytinburnu 'ndaki 58. Bulvar Caddesi ve İstasyon Meydanı 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı.
Zeytinburnu Belediyesi yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan ile İstasyon Meydanının zorunla haller dışında yaya trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, trafiğe kapatılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlara selam veren Arısoy, onlardan sabırlı olmalarını isteyerek, alınan bu tedbirlerin kararlılıkla sürdürülmesi halinde Türkiye'nin koronavirüs ile mücadeleyi en kısa sürede kazanacağını söyledi.
Başkan Arısoy, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Burada oturan hemşehrilerimiz, buradaki esnafımız, buradan alışveriş yapanlar, bu alanı kullanabiliyorlar. Kontrollü bir biçimde İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yaya trafiğini yönetiyoruz. Bu kararı aldık çünkü burası Zeytinburnulu hemşehrilerimizin mutlaka uğradığı, akşam hava aldığı bir yer, burada sosyal mesafeyi korumakta çok zorlanıyorduk.
Dün gece itibariyle vatandaşlarımızın kurala uyduklarını gördük. Bunu görmekten çok mutlu oldum. Zeytinburnu'nda Koronavirüs yayılımını engellemek, azaltmak üzere elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Zeytinburnu'muzda başta 65 yaş üzeri olmak üzere bütün hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Onlar güvenle evde kalabilirler, biz onların her türlü ihtiyacını gidermek için sahadayız ve tüm gücümüzle çalışıyoruz." Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesi ve İstasyon Meydanı yaya trafiğine kapatıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Ömer Arısoy, Koronavirüs, Zeytinburnu, Güncel
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