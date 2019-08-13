Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı

Zeytinburnu açıklarında bulunan Liberya bandıralı kuru yük gemisiyle yine Liberya bandıralı tanker çarpıştı. Tankerin su üstü bölümünde yırtık oluştuğu öğrenilirken, Kıyı Emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi.

Zeytinburnu açıklarında saat 22.00 sıralarında Liberya bandıralı Doric Warrior adlı kuru yük gemisiyle, demir atmakta olan yine Liberya bandıralı Mamma Adam İnresulzadeh isimli tanker henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

GEMİLERİN BATMA RİSKİ YOK

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, gemilerde hasar meydana geldiği öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle tanker gemisinin suyun üst kısmında kalan bölümünde yırtık meydana geldi. Gemilerin batma riski olmadığı öğrenilirken, olay yerine kıyı emniyet ekipleri sevk edildi.