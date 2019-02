Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Arısoy: "Zeytinburnulu Gençlerin Abisi Olmak İstiyorum"

Kaynak: DHA

-AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy, 31 Mart yerel seçimleri için yaptığı hazırlıklarını ve projelerini anlattı. Arısoy, "Ben yeni jenerasyon bir siyasetçi sayılırım. Bu yeni dönemde projelerimiz ve vatandaşla temas arasındaki dengeyi sağlamayı hedefliyorum. Kabul ederlerse Zeytinburnulu gençlerin abisi olmak istiyorum" dedi.Uzun yıllar Zeytinburnu Belediyesinde görev yaptığını ve Zeytinburnu'yu çok iyi tanıdığını söyleyen başkan adayı Ömer Arısoy şöyle konuştu:"15 yıl Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışmıştım. 4 buçuk yıldır ayrıydım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevimden 30 Kasım tarihinde istifa ederek Zeytinburnu'na geldim. Adaylığımın açıklandığı 29 Aralık tarihine kadar Zeytinburnu'ndaki bilgilerimi güncelledim. Bir tür hazırlık dönemi, bilgilerimizi tazeleme, dostlarımızla konuşma dönemi olarak geçirdim. 29 Aralık'tan itibaren bu güne kadar Zeytinburnu'nu dinlemeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Gayet verimli gidiyor.""BELEDİYE İŞİ GÖNÜL İŞİ""Şimdiye kadar Zeytinburnu'nda çok başarılı bir belediyecilik uygulaması oldu" diyen Arısoy, konuşmasına şöyle devam etti:"Benim de başlangıçta 15 yıl içinde bulunmaktan gurur duyduğum 20 yıl Murat Aydın dönemi oldu. Dolayısıyla Zeytinburnu aslında temel belediyecilik hizmetlerini çözmüş bir belediye... Ama insanımız derdini dinleyecek birilerini arıyor, biz o yüzden memleket işi gönül işi diyerek insanlarımızı dinlemeye, kalbine, gönlüne girmeye çalışıyoruz. Zeytinburnu temel belediyecilik sorunlarını çözdü ama yine de çözülmeyi bekleyen yeni sorunlar var. Şehir dinamik bir yapı ve her döneme göre yeni problemler önümüze geliyor. Elimizden geldiği kadar, hemşehrilerimizle projelerimizi paylaşıyorum, bunların da altından kalkacağımızdan hiç şüphemiz yok.İnsanımız gerçekten derdine kulak veren kendisini dinleyen sürekli, halkın arasında olan, hemşehrilerinin arasında olan bir başkan arıyor. Ben de başından itibaren 20 yıldır kullandığım cep telefonu numaramı; Kültür Bakanlığı müsteşarı ve bakan yardımcısı iken de değiştirmemiştim. Şimdi kartvizitlerime de onu bastırdım. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetinde olacağımızı söylüyorum.Kederinde, sevincinde, üzüntüsünde, tasasında birlikte olmak lazım. İnsanımızın bir derdi varsa ve çözebilirsek ne ala ama çözemezsek bile yanlarında olduğumuzu hissetirmek istiyoruz. Çünkü proje bakımından AK Partili belediyelerin bir derdi yok. Bunun herkes farkında.. Proje üretmek ve vatandaşlarımızla bir arada olma dengesini iyi kurmak lazım. Yeni dönemde belediye işi gönül işi düsturuyla bu dengeyi sağlamayı hedefliyoruz.Yoksa gerçekten 20 yılda hayal bile edilemeyecek birçok husus yerine getirildi. Büyük bir ilerleme gelişme kaydetti Zeytinburnu... Ama işin bu tarafı ihmal edilmeye gelmiyor hakikaten...Yeni jenerasyon bir siyasetçi sayılırım, yeni dönemde bu boşluğu kapatacağım.""ZEYTİNBURNU'YU BEKLEYEN PROJELER"Zeytinburnu için yapılacak projeler hakkında bilgi veren Arısoy, şunları söyledi:"Milli Eğitim Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz ve Zeytinburnu Kaymakamlığımızla çalıştık. Zeytinburnu'da önümüzdeki iki yıl içinde tekli eğitime geçmeyi planlıyoruz. Onun için arsalar hazırlandI. Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren bunların mülkiyet imar durumlarını hızla toparlayarak, Mili Eğitim Bakanlığı ve Valiliğin emrine tahsis edeceğiz. Zaten İstanbul Valiliğimizin böyle bir çalışması var. Biz, belediye olarak da elimizden gelen desteği; taşınmaz arsa anlamında hem de her türlü desteği hızlandırarak, en geç 2 veya 3 yılda Zeytinburnu'nda tekli eğitime geçilmesini sağlayacağız.""OKUL TEMİZLİĞİ BELEDİYEDE OLACAK"Arısoy, okullardaki çalışmalarla yakından ilgileneceğini belirtti ve "Ayrıca okullarla ilgili bizim yeni dönemdeki hedefimiz, önümüzdeki dönemde okullarımızın temizliği belediye olarak üzerimize alacağız.Belediye olarak velilerimizi, okul yöneticilerimizi, okul aile birliklerimizi her ay temizlik için aidat toplamaktan kurtaracağız. Ayrıca, profesyonel olarak hizmet edeceğimiz için okullar daha pırıl pırıl, daha tertemiz olacak çocuklarımız daha hijyenik ortamda ihtiyaçlarını karşılayacaklar, bunu çok önemsiyoruz. Zeytinburnu Belediyesi bu bakımdan ilklerin belediyesi.. Daha önce cami temizliğini ücretsiz olarak üstlenen, Türkiye'de ilk defa başlatan belediye de Zeytinburnu..." diye konuştu.GENÇLERE YÖNELİK PROJELER"Gençlerin abisi olmak istiyorum" diyen Arısoy, gençler için yapılacak projeler hakkında da şunları söyledi:"Zeytinburnunda ilkokul ve ortaokul öğrencileri için Bilgi Evlerimiz var. Bu benim Zeytinburnu belediyesinde başkan yardımcısı olarak çalıştığım dönemde emek verdiğim büyük hassasiyetle üzerine titrediğim bir işti. Ortaokul sonrası için Gençlik Merkezimiz hizmet veriyor. Bu zamana kadar Kültür Merkezinin içinde hizmet veriyordu. Şimdi tamamlanmak üzere olan yeni binamızda inşallah daha rahat imkanlarla hizmet verilecek.Gençlerle geçenlerde Zeytinburnu'nda yaptığımız buluşmada da söyledim. Onlar için hazırladığımız hayal ettiğimiz bir çok proje var ama hasbelkader Rize'den kalkmış gelmiş bir abileri olarak gençlerimize temas edebildiğimi, edebileceğimi düşünüyorum. Kabul ederlerse Zeytinburnulu gençlerin abisi olmak istiyorum."ZEYTİNBURNU'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜMKentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Arısoy, "Herhangi bir bölgede kentsel dönüşüm talebi ya da mutabakatı ortaya çıkarsa biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte elimizden gelen her türlü imkanı seferber ederek bir ya da birkaç ada üzerinde ortaya çıkacak kentsel dönüşüm talebini yine orada yaşayan insanların yeniden orada yaşamasını sağlayacak bir formülle oluşturmak için elimizden gelen gayretle destek vereceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İstanbul