Zeytinburnu Belediyesi'nden korona virüs önlemi
Zeytinburnu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemlerini artırdı.
11.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:12
Zeytinburnu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemlerini artırdı. Alınan önlemler kapsamında, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri okullar, camiler, kamu kurumları ve belediye hizmet birimlerinde dezenfektan uygulaması yapıyor.
Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı Zeytinburnu Belediyesi dezenfekte çalışması başlattı. Belediye, mevsimsel hastalıkların yanı sıra korona salgınına karşı da önlem aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 ekip ile dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, spor tesisleri, millet kıraathaneleri ile belediye hizmet araçları dezenfekte edilmeye devam edilirken, 49 devlet okulu, 72 cami, şadırvanlar ve umumi tuvaletlerde de çalışma başlatıldı.
Öte yandan, Zeytinburnu ilçesindeki ilkokul öğrencilerine korona virüsüne karşı hijyen, temizlik ve sıfır atıkla ilgili seminer verildi.
(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsü tehdidine karşı Zeytinburnu Belediyesi dezenfekte çalışması başlattı. Belediye, mevsimsel hastalıkların yanı sıra korona salgınına karşı da önlem aldı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, 5 ekip ile dış ve iç temizliği özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle ilaçlanarak detaylı bir şekilde dezenfekte yapılıyor. Belediye bünyesinde hizmet veren kültür merkezleri, bilgi evleri, spor tesisleri, millet kıraathaneleri ile belediye hizmet araçları dezenfekte edilmeye devam edilirken, 49 devlet okulu, 72 cami, şadırvanlar ve umumi tuvaletlerde de çalışma başlatıldı.
Öte yandan, Zeytinburnu ilçesindeki ilkokul öğrencilerine korona virüsüne karşı hijyen, temizlik ve sıfır atıkla ilgili seminer verildi.
(Sümeyye İnal - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Zeytinburnu Belediyesi'nden korona virüs önlemi
Etiketler : Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Zeytinburnu, Güncel
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