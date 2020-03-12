Zeytinburnu Belediyesinden ilköğretim okulu öğrencilerine hijyen eğitimi
Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulunda hijyen eğitimi verildi.
12.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:44
Zeytinburnu Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Biruni Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan "Temiz Okul Sıfır Atık" projesi kapsamında Şehit Ömer Cankatar İlköğretim Okulunda hijyen eğitimi verildi.
Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nüket Güler Baysoy tarafından verilen eğitimde çocuklar doğru el yıkama yöntemleri ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirildi.
Dr. Baysoy eğitimle bulaşıcı hastalıklara karşı el yıkama alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.
Eğlenceli videolar eşliğinde yapılan hijyen eğitiminde öğrencilere, doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Proje kapsamında "Sıfır atık" eğitimi de verilen öğrenciler, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda da bilgilendirildi.
Biruni Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Nüket Güler Baysoy tarafından verilen eğitimde çocuklar doğru el yıkama yöntemleri ve hijyen kuralları hakkında bilgilendirildi.
Dr. Baysoy eğitimle bulaşıcı hastalıklara karşı el yıkama alışkanlığının kazandırılmasının amaçlandığını söyledi.
Eğlenceli videolar eşliğinde yapılan hijyen eğitiminde öğrencilere, doğru el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.
Proje kapsamında "Sıfır atık" eğitimi de verilen öğrenciler, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda da bilgilendirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Zeytinburnu, Güncel
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